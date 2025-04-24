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Клиентам ВТБ станет проще защищаться от мошеннических действий

ВТБ запустит новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

ВТБ запустит функционал, благодаря которому клиенты смогут самостоятельно накладывать ограничения на ключевые функции «ВТБ Онлайн», заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, банк запустит 4 основные функции из большого пакета, включая самозапрет на кредиты, автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR-коду в банкоматах.

Как отметили в ВТБ, функционал самозапретов будет внедряться поэтапно.

В марте банк уже внедрил самозапреты на операции по QR в банкоматах.

До конца июня в «ВТБ Онлайн» появится возможность поставить лимит на переводы, запретить трансграничные переводы и ограничить иные платежи.

Как показал опрос ВТБ, больше половины россиян (66%) готовы установить ограничения на переводы крупных сумм, 55% — на снятие наличных по QR-коду в банкоматах.

Также одними из самых востребованных опций 54% респондентов назвали запрет на досрочный вывод денег со вклада, а 44% — запрет на крупные покупки в магазинах.

Как отметил Горшков, новые возможности самозапрета позволят исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы.

«Кроме того, клиенты смогут установить специальные методы подтверждения для важных операций — например, подтверждение по отпечатку пальца или по NFC. Это позволит им усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне», — сказал он.

Опрос ВТБ проводился в крупных городах России с населением более 100 тыс. жителей. Всего в опросе приняли участие 1500 респондентов.

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