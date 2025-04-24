Клиентам ВТБ станет проще защищаться от мошеннических действий

ВТБ запустит новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников

ВТБ запустит функционал, благодаря которому клиенты смогут самостоятельно накладывать ограничения на ключевые функции «ВТБ Онлайн», заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, банк запустит 4 основные функции из большого пакета, включая самозапрет на кредиты, автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR-коду в банкоматах.

Как отметили в ВТБ, функционал самозапретов будет внедряться поэтапно.

В марте банк уже внедрил самозапреты на операции по QR в банкоматах.

До конца июня в «ВТБ Онлайн» появится возможность поставить лимит на переводы, запретить трансграничные переводы и ограничить иные платежи.

Как показал опрос ВТБ, больше половины россиян (66%) готовы установить ограничения на переводы крупных сумм, 55% — на снятие наличных по QR-коду в банкоматах.

Также одними из самых востребованных опций 54% респондентов назвали запрет на досрочный вывод денег со вклада, а 44% — запрет на крупные покупки в магазинах.

Как отметил Горшков, новые возможности самозапрета позволят исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы.

«Кроме того, клиенты смогут установить специальные методы подтверждения для важных операций — например, подтверждение по отпечатку пальца или по NFC. Это позволит им усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне», — сказал он.

Опрос ВТБ проводился в крупных городах России с населением более 100 тыс. жителей. Всего в опросе приняли участие 1500 респондентов.