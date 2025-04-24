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УК «Первая» дала возможность вложиться во все «голубые фишки» сразу

УК «Первая» запустила новый биржевой фонд
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Depositphotos

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой фонд «Голубые фишки», в состав которого вошли эмитенты с высокой капитализацией и стабильной выплатой дивидендов, сообщает пресс-служба компании.

В состав фонда вошли бумаги 15 эмитентов, среди которых «Лукойл», «Татнефть» и другие. Особенность индекса заключается в том, что он учитывает полную доходность акций, включая выплаченные дивиденды.

Как отметил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский, новый фонд является хорошим инструментом, чтобы приобрести акции во время повышенной волатильности.

«Теперь любой человек может купить нажатием одной кнопки больше десятка паев фонда с готовым набором самых ликвидных акций на российском рынке, которые являются основной «народного портфеля», по цене одной чашки кофе», — сказал он.

Бершадский напомнил, что совсем скоро стартует традиционный сезон дивидендов на российском рынке, что делает фонд «Голубые фишки» более привлекательным именно сейчас.

Комиссия за управление составляет 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов, а остальные расходы 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов. Они уже включены в цену пая.

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