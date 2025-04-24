Россиянам пообещали, что гречка не подорожает

Экономист Кобец: гречка подешевела на 3% и не подорожает в 2025 году

В начале 2025 года гречка в России подешевела на 3%, и в дальнейшем цены останутся стабильными, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец.

«Гречка является уникальным продуктом, на который цена за последнее время не то что не увеличилась, а даже снизилась. В начале 2025 года цены на гречку снизились на 3%. Это можно объяснить рекордным урожаем в 2022-2023 годах. Более того, гречка входит в список тех немногочисленных товаров, которые подешевели не только в номинальном, но и в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции и сезонного фактора. ЦБ анонсировал повышение цен на продукты питания на 8%, но гречка входит в категорию продуктов, которые дорожают более медленными темпами, чем другие», — отметила экономист.

По ее словам, из-за высокого урожая гречки может быть сокращение посевных площадей. Но если даже это произойдет, текущие цены останутся на таком же уровне еще как минимум полгода, уверена Кобец.

По состоянию на апрель 2025 года 1 кг гречки стоит 81 рубль в среднем.

Ранее был спрогнозирован уровень инфляции в мае.