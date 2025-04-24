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ВТБ назвал самые «семейные» регионы России

ВТБ: Москва и Московская область стали самыми семейными регионами России
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Москва и Московская область возглавили список регионов с наибольшей активностью в рамках «Семейного банка» ВТБ. На их долю приходится треть всех созданных групп. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Сервис был запущен в ноябре прошлого года, и ежедневно к нему присоединяются более 20 тыс. новых пользователей. В апреле число активных клиентов превысило 5 млн — теперь каждый пятый пользователь ВТБ входит в семейную группу. Чаще всего группы формируют не супруги, а друзья, дальние родственники и близкие (55%). Супруги составляют 22% участников, родители — 18%, братья и сестры — 4%.

Наибольшую долю семейных объединений зафиксировали в Москве (33,7%), Санкт-Петербурге (3,4%), Московской (2,5%), Свердловской (2,3%) и Нижегородской (1,6%) областях. В десятку также вошли Пермский край, Татарстан, Ставропольский край, Оренбургская, Тульская, Самарская и Кемеровская области.

Наиболее активные пользователи сервиса — люди в возрасте от 35 до 45 лет. Они составляют 22% всех участников. Далее идут россияне в возрасте 45–55 лет (19%) и 55–65 лет (15%).

Среди привилегий участников — бесплатная подписка ВТБ Плюс на 60 дней, скидки до 20% на продукты страхования и мобильную связь ВТБ Мобайл, а также кешбэк до 5% в супермаркетах — он доступен всем членам группы и регулярно включается в ежемесячный список категорий. В ближайшее время в «Семейном банке» появится возможность отслеживать баланс мобильного телефона близких в реальном времени и автоматически пополнять счет. Также планируется добавить новые категории кешбэка и запустить специальные функции: семейные накопления и счета для общих трат.

Ранее во всех регионах РФ призвали сделать парковки бесплатными для многодетных семей.

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