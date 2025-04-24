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Стало известно, когда в России наступит «кредитный ренессанс»

ВТБ: кредитный ренессанс в России возможен лишь во втором полугодии 2026 года
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

ВТБ представил обновленный прогноз по восстановлению розничного кредитования в России. Даже в случае плавного снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года переход к потребительской модели вместо сберегательной возможен не ранее второй половины 2026-го. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

По его словам, новый виток кредитной активности будет отличаться от предыдущих лет. Банки станут строже оценивать долговую нагрузку клиентов, а низкий первоначальный взнос — в том числе при автокредитовании — будет скорее исключением. Самих сумм одобрения станет меньше, и заемщикам придется чаще прибегать к собственным средствам.

«Даже при смягчении политики ЦБ возврат к эпохе доступных займов с минимальными ставками маловероятен. На фоне длительного периода высоких ставок рынок будет осторожнее относиться к «дешевым» и долгим кредитам», — отметил Горшков.

По оценке ВТБ, в 2025 году рынок розничного кредитования сократится примерно на 30% — до 8,8 трлн рублей, что хуже январского прогноза (9,1 трлн рублей). Основной вклад внесет ипотека: объем выдач ожидается на уровне 3,8 трлн рублей. Это на 20% меньше, чем в 2024 году, однако лучше ранних ожиданий из-за снижения стоимости фондирования, смягчения регуляторных требований с марта и увеличения размера субсидий по госпрограммам с февраля.

Автокредитование, по прогнозу ВТБ, сократится более чем на 40% — до 1,3 трлн рублей. Итоговые показатели будут зависеть от позиции ЦБ по макропруденциальным лимитам, которые вводятся с 1 июля, а также от закона об обязательном «периоде охлаждения» с 1 сентября. Кредиты наличными покажут объем около 3,7 трлн рублей — на 35% ниже уровня прошлого года.

На фоне охлаждения спроса темпы прироста розничного кредитного портфеля замедлятся: с 13% в 2024 году до 4% в 2025-м.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев призвал россиян брать ипотеку на минимальные сроки.

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