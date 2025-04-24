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Названы самые дешевые перелеты на майские праздники

«Авиасейлс»: спрос россиян на перелеты в эти майские праздники вырос на 15%
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Самый дешевый авиабилет на майские праздники стоит 4 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». В компании назвали самые доступные билеты туда-обратно на одного человека в период с 1 по 11 мая.

Из Москвы дешевле всего обойдутся поездки в Ярославль — от 4 тыс. рублей, Санкт-Петербург — от 6 тыс., Архангельск — от 10 тыс. Билеты в Казань и Нижний Новгород стоят от 10 тыс. рублей, в Волгоград — от 13 тыс., в Мурманск, Калининград и Екатеринбург — от 14–15 тыс., а в Сочи — от 15 тыс. рублей.

Из Санкт-Петербурга можно улететь в Москву от 6 тыс. рублей, в Архангельск — от 8 тыс., в Мурманск — от 9 тыс., в Ярославль — от 11 тыс. Перелеты в Казань, Калининград, Нижний Новгород и Волгоград обойдутся в 14–17 тыс. рублей, в Екатеринбург — от 19 тыс., в Махачкалу — от 21 тыс. рублей.

Среди зарубежных направлений самыми доступными оказались билеты в Минск — от 9 тыс. рублей. Перелеты в Астану, Ташкент и Ереван стоят от 22–24 тыс., а в Анталью — от 26 тыс. рублей.

Спрос россиян на перелеты в эти майские праздники увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Доля зарубежных направлений также выросла и составила 42% от всех проданных авиабилетов — это на 12 процентных пунктов больше, чем в 2024 году. Несмотря на это, большинство туристов (58%) по-прежнему выбрали путешествия по России.

Ранее россияне рассказали, как проведут майские праздники.

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