В Wildberries&Russ рассказали о развитии проекта цифровой рекламы в ПВЗ

Компания Wildberries & Russ установила в столичных и подмосковных пунктах выдачи заказов (ПВЗ) более 1 тыс. цифровых экранов для развития и расширения рекламного инвентаря и единой цифровой экосистемы платформы продвижения RWB Media. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании.

С 1 мая 2025 года рекламодатели смогут запускать свои кампании по продвижению на цифровом инвентаре объединенной компании еще в 23 регионах России. К середине года экранами будут оснащены 10 тыс. ПВЗ в 200 населенных пунктах по всей России от европейской части до Дальнего Востока, добавили в Wildberries & Russ.

В компании рассказали, что на прошедшей в Москве Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) Wildberries & Russ представила возможности запуска кампаний по продвижению на экранах в ПВЗ при помощи личного кабинета Russ Online.

Для показа возможностей такого типа цифрового инвентаря был выбран один из столичных ПВЗ Wildberries. Участники конференции ознакомились с инструментарием кабинета Russ Online на примере демонстрационного запуска рекламной кампании на экране в ПВЗ и увидели результат запуска в режиме реального времени.

По словам директора по развитию департамента медиа Wildberries & Russ Павла Суржанского, что экраны в ПВЗ пользуются популярностью у рекламодателей. Их можно использовать как отдельный инструмент продвижения, так и в кросс-канальных размещениях благодаря возможностям рекламного инвентаря Russ, уточнил он.

В компании напомнили, что пилотный проект по установке экранов в пунктах выдачи заказов Wildberries был запущен в ноябре 2024 года.