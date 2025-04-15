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Россияне рассказали, готовы ли работать ради статуса в известной компании

Почти 55% опрошенных россиян не хотят работать ради статуса в известной компании
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Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

Более половины опрошенных россиян — 54,69% — не готовы работать в известной компании ради статуса. Такие выводы следуют из результатов опроса, проведенного Роскачеством совместно с «Финансы Mail», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Согласиться на такое готовы 4,54% респондентов.

Среди важных параметров трудоустройства 54,8% назвали уровень дохода. 22,95% выделили надежность работодателя, еще 6,49% респондентов отметили важность взаимоотношений с коллективом. Для 5,69% оказались значимыми отношения с руководством, а бонусы и соцпакет как ключевой критерий выделили 5,16% респондентов.

Самым важным в бренде работодателя для 34,43% опрошенных оказались отзывы о компании, на втором месте по значимости — результаты и достижения организации, этот вариант выбрали 22,15% респондентов. 17,62% назвали значимыми корпоративную культуру и ценности. Для 7,83% оказалось важной корпоративная социальная ответственность, например, участие работодателя в благотворительности или забота об экологии. Лишь для 1,16% имеет значение личный бренд руководителя.

В опросе участвовали более тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами в апреле.

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