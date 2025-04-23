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Россияне рассказали, какие лекарства покупают

Почти все опрошенные россияне покупают отечественные лекарства
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных россиян – 96% – доверяют отечественным лекарственным препаратам и российским аналогам зарубежных лекарств. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром аналитики и исследований МТС AdTech, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким.
 
Россияне предпочитают покупать лекарства без назначения врача, так делают 88% респондентов. Из них  37% опрошенных покупают препараты, которыми пользуются постоянно, 27% — любые нерецептурные. На рекомендации провизора опираются лишь 12% участников опроса, еще столько же слушают рекомендации друзей и родственников.
 
Чаще всего лекарственные препараты россияне покупают в течение месяца (60%), при этом каждый третий респондент покупает лекарства по необходимости. Среди основных причин для покупки выделяют появление симптомов (64%), назначение врачей (44%) и регулярное обновление домашней аптечки (35%).

Средний чек в месяц на лекарственные препараты у 86% россиян не превышает 3 тыс. рублей.  

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее был спрогнозирован уровень инфляции в мае.

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