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Россиянам назвали востребованные подработки в майские праздники

Менеджер Роскачества Шульженко: можно заработать 10 тыс. рублей плюсом в мае
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россияне могут заработать до 10 тыс. рублей дополнительно в майские праздники, заявила «Газете.Ru» главный менеджер по персоналу департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Майские праздники — это не только возможность хорошо отдохнуть в солнечную погоду, но и отличный способ заработать в определенных сферах. В первую очередь такая возможность есть у фриланс-дизайнера или редактора. Как правило, работы этих специалистов достаточно востребованы и дорогостоящи — от 10 тыс. рублей. Также будут востребованы гид или фотограф. Праздники, которые совпадают с солнечной погодой — лучшее время для прогулок на свежем воздухе. В связи с развитием внутреннего туризма и теплой погодой будут востребованы экскурсоводы и гиды. Также на выходных многие люди заказывают городские и семейные фотосессии, поэтому услуги фотографов варьируются по стоимости в среднем от 3 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от сложности и времени съемки», — отметила Шульженко.

В популярных сервисах и в крупных городах курьеры могут заработать до 3 тыс. рублей в день, добавила эксперт. Она сказала, что в ресторанной сфере часто требуется дополнительный персонал в праздничные дни, например бармены и официанты. Заработок может составить 1,5–2 тыс. рублей за смену плюс чаевые, уточнила Шульженко. Она отметила, что еще одна востребованная категория сотрудников в майские праздники — сезонный рабочий по облагораживанию, садовник или работник на даче. В регионах, где уже наступает пора высадки растений, будут востребованы помощники по садоводству и огородничеству, заключила эксперт.

Ранее стало известно, сколько россиян сэкономят на майских праздниках.

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