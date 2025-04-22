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В России резко подорожал апельсиновый сок

Экономист Абрамов: апельсиновый сок в России подорожал почти на 59% за год
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Shutterstock

По данным на 19 апреля, за год Индекс Мишек повысился на 6,2%. Больше всего подорожали апельсиновый сок и сливочное масло, рассказал «Газете.Ru» создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+58,3%), масло «Домик в деревне» (+30,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+19,3%), сельдь «Матиас» (+18,0%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+5,8%) и черный чай «Акбар» (+4,6%). Снизились цены на морковь (-38,6%), детский мармелад Fruit-Tella (-24,6%), бюджетные куриные тушки (-12,2%), конфеты «Мишка косолапый» (-12,0%) и яйца «Окские» категории С1 (-2,0%). С 12 по 19 апреля Индекс Мишек вырос на 0,6% по сравнению с его увеличением на 1,6% неделю назад. За неделю выросли цены на морковь (+16,7%). Снизились цены на сливочное масло 72,5% жирности (-4,6%) и бананы (-3,1%)», — отметил Абрамов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Росстата, годовая инфляция в марте 2025 года составила 10,34% по сравнению с 10,06% на конец февраля.

Ранее сообщалось, что в России подешевели бананы.

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