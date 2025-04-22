В Самарской области запустят масштабный инвестиционный проект

Компания «Эйч энд Эн» (экс-Данон) инвестирует более 1 млрд рублей в крупный проект линейки продуктов под маркой Planto на территории молочного комбината «Самаралакто» в Самарской области, сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что мощность нового производственного цеха составит 17 тыс. тонн продукции в год. На территории комбината установят новую производственную линию, дополнительное технологическое оборудование, а также расширят склад сырья и материалов.

В компании планируют завершить строительство в конце 2026 года.

Как отметил генеральный директор компании «Эйч энд Эн» Якуб Закриев, «Самаралакто» является флагманом региональной молочной промышленности.

«Сегодня мы говорим не только о расширении производственных мощностей завода, но и о развитии очень популярной растительной категории продуктов питания, которая становится неотъемлемой частью сбалансированного рациона многих жителей нашей страны», — сказал он.

По словам председателя совета директоров компании «Эйч энд Эн» Руслана Алисултанова, новый инвестиционный проект будет реализовываться в постоянном и тесном контакте с властями региона.

«Команда губернатора уделяет особое внимание инвесторам, которые запускают инновации на территории области. Расширение производственных мощностей и планомерное повышение эффективности наших производств является одним из главных приоритетов нашей стратегии развития на ближайшее время», — сказал он.

Напомним, в 2024 году объемы производства на «Самаралакто» увеличились более чем на 58% в сравнении с 2023 годом и составили почти 81 тыс. тонн готовой продукции в год. В компании ожидают, что при выходе нового цеха на проектную мощность объемы выпуска готовой продукции на комбинате вырастут более чем на 23%, что в свою очередь приведет к увеличению налоговых отчислений в местный и региональный бюджеты.