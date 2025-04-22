В РФ планируют запретить поставлять продукцию HP и Fujitsu

Власти РФ хотят запретить поставку ноутбуков и серверов американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений к постановлению правительства № 506.

По данным издания, с предложением исключить технику указанных брендов из перечня доступного для ввоза без разрешения правообладателя выступил Минпромторг РФ. Эксперты полагают, что это позволит увеличить долю российского производства в сегменте вычислительной техники. Однако потребители могут столкнуться с значительным сокращением предложений по HP и Fujitsu.

Отмечается, что в настоящее время документ находится на этапе межведомственного согласования. Точные срок публикации документа еще не определены.

До этого «Известия» писали, что Минпромторг России готовится обновить приказ о параллельном импорте, урезав объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам.

Ранее были названы самые популярные машины для параллельного импорта.