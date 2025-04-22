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Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота преодолела отметку в $3450 на бирже Comex
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Depositphotos

Стоимость золота выросла на 1,72%, обновив исторический рекорд и превысив $3450 за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 02:25 по московскому времени, цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex росла на 1,72%, до $3451,3 за унцию.

До этого стоимость золота на Comex установила другой исторический рекорд. Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex выросла более чем на 2%, достигнув $3400 за тройскую унцию. Цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex увеличивалась на $72,04, или на 2,16%, относительно предыдущего закрытия, до $3400,44 за тройскую унцию.

3 апреля стоимость золота на Comex также обновила рекорд. За время торгов фьючерсы на поставку драгоценного металла впервые достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма).

После этого стоимость золотых резервов РФ также обновила рекорд, достигнув $229 млрд.

Ранее в Шереметьево иностранец пытался контрабандой провезти цепь за 8,6 млн рублей.

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