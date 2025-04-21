На «Авито Авто» появилась возможность оставить заявку на бесплатный подбор автомобиля

Обновление сервиса «Селект» платформы «Авито Авто» позволит пользователям оставить заявку на бесплатный подбор автомобиля экспертом. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что новая функция упростит процесс поиска машины.

После того, как пользователь оставит заявку, персональный менеджер «Авито» свяжется с ним для уточнения пожеланий (марки, модели, предпочтения по техническим характеристикам, бюджету и другим деталям) и подберет подходящие варианты у дилеров среди более чем 20 тыс. авто с пробегом и 14 тыс. новых, уточнили в компании.

Ранее менеджеры сервиса оказывали поддержку на этапе, когда пользователь определился с понравившимся вариантом, а также помогали с поиском альтернативы, если выбранное предложение не устроило покупателя. Новый функционал предоставляет возможность получить помощь уже на первых этапах поиска.

Пользователям по-прежнему будут доступны бесплатный отчет «Автотеки» для машин с пробегом и возможность забронировать автомобиль онлайн.

«Возможность делегировать подбор машины профессионалу позволяет избежать типичных ошибок при выборе автомобиля. Клиенты получают проверенные варианты, соответствующие их запросам, без необходимости самостоятельно просматривать сотни объявлений. Такой подход снижает уровень стресса и неопределенности при принятии решения о покупке», — отметил директор направления автомобилей с пробегом, автомобильного холдинга «Максимум» Александр Кустов.

Также в «Авито» сообщили об увеличении числа регионов, где работает сервис «Селект». К ним добавились Калининградская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Объявления автодилеров, которые сотрудничают с «Селектом», будут отображаться в первую очередь.

В «Авито» добавили, что компания компенсирует затраты на размещение объявлений по автомобилям, успешно проданным через сервис. Оплата за услуги сервиса производится после фактического завершения сделки и подтверждения ее участниками.

Руководитель сервиса «Селект» Эдуард Ефремов отметил, автомобильный рынок в России активно меняется, и все больше покупателей выбирают онлайн-формат для поиска машины.

Расширение функциональности и географии сервиса он назвал частью стратегии «Авито Авто» по развитию онлайн-продаж автомобилей.