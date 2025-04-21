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Альфа-Банк создал платформу для развития студентов

Альфа-Банк вложит 3 млрд рублей в развитие российских студентов и университетов
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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк представил платформу «Альфа-Будущее», цель которой – развитие талантливой молодежи и улучшение инфраструктуры учебных заведений по всей России, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что «Альфа-Будущее» — это гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы.

Всего Альфа-Банк вложит 3 млрд рублей в развитие 3 млн студентов и 300 вузов по всей России.

«Альфа-Будущее — образовательная инициатива, собравшая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы даем молодым людям возможность получить образование и начать блестящую карьеру в одной из лучших финтех-компаний мира», — отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

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