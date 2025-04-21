Полностью импортозамещенный SJ-100 взлетит в апреле

Первый полет целиком импортозамещенного самолета SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 состоится до конца апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Олега Бочарова.

«Идем по плану. Самолет полностью готов», — сказал Бочаров.

По его словам, лайнер уже передан на летно-испытательную станцию, в настоящее время с бортом проходят наземные отработки.

«Оформляем необходимые документы. Ждем погоду», — добавил глава ОАК.

8 апреля опытный самолет SJ-100 с двигателями ПД-8, который был разработан Объединенной авиастроительной корпорацией, поднялся на максимальную высоту — 11 300 метров. В полете проверялась газодинамическая устойчивость двигателей на высотах 3000, 7600, 9000 и 11 300 метров на различных скоростях. SJ-100 в общей сложности в ходе летных испытаний провел в небе порядка 11 часов. В «Ростехе» отметили, что двигатели ПД-8 продемонстрировали устойчивость на всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы.

Ранее сообщалось, что испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025 года.