За 5 лет клиентская база сервисов экосистемы «Т» выросла в 5 раз

Общее количество клиентов экосистемы «Т» превысило 50 млн человек на конец марта 2025 года (рост на 19% год к году), следует из опубликованной операционной отчетности компании «Т-Технологии» — материнской компании Т-Банка.

В экосистему «Т» входит Т-Банк, мобильный оператор «Т-Мобайл», инвестиционный сервис «Т-Инвестиции», сервис для предпринимателей «Т-Бизнес» и другие компании.

За 5 лет клиентская база сервисов Т» выросла в 5 раз. Как отметил президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк, приложения экосистемы ежедневно помогают решать повседневные задачи более 15 млн человек.

«Сегодня каждый третий житель России — наш клиент. Половина наших активных клиентов пользуются минимум двумя сервисами «Т». Клиенты доверяют нам более 5 трлн рублей и постоянно увеличивают транзакционную активность», — сказал он.

По данным «народного портфеля» Мосбиржи, по итогам марта «Т-Технологии» впервые вошли в топ-4 популярных у частных инвесторов компаний.

«В интересах наших акционеров мы продолжаем сочетать опережающий рост диверсифицированного бизнеса с высокой эффективностью и регулярными дивидендами», — сказал он.

Стоимость акций «Т», по данным торгов 21 апреля, составляет около 3200 рублей за бумагу, на 19% больше чем в начале года. Согласно консенсус-прогнозу на основе оценок независимых аналитиков, в ближайшие 12 месяцев ожидается рост стоимости бумаги в 1,5 раза.

В 2024 году чистая прибыль Т-Технологий выросла на 51% - до 122 млрд рублей. Из этой суммы 27% пойдет на дивиденды владельцам акций Т, ближайшая выплата запланирована в мае. Вместе с отчетностью за 1 квартал 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности в мае группа Т-Банка также объявит следующие дивиденды.