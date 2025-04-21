Стало известно, в каких регионах России находятся самые дешевые квартиры

Несмотря на непростую ситуацию на рынке недвижимости, в России есть и доступные предложения по покупке квартир. Так, в Республике Коми продается двухкомнатная квартира за 70 тыс. рублей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей, изучившая несколько наиболее доступных предложений на рынке жилья.

Отметим, что многие россияне сегодня предпочитают не покупать жилье, а жить в съемном до изменений в экономической ситуации — об этом газете «Известия» сообщили аналитики ГК «Развитие». При этом они подчеркивают, что купить жилье по доступной цене сейчас можно практически в любом крупном городе. Причем застройщики адаптировались к тому, что большинству россиян недоступны ипотечные кредиты, на фоне чего они предлагают жителям рассрочку на привлекательных условиях.

Что касается самых недорогих квартир, то в Коми в селе Кослан можно купить двушку площадью 41,5 квадратных метра за 70 тысяч рублей – это одно из самых низких предложений в стране. Однако находится эта квартира на первом этаже аварийного двухэтажного дома 1964 года постройки.

Также в Коми расположена еще одна из самых дешевых в России квартир – в поселке Воргашор. Это тоже двушка площадью 48 «квадратов», которая стоит также 70 тысяч рублей. Причем здесь дом уже не аварийный, а продавец обещает хорошее состояние квартиры. В Воркуте продается 29-метровая однушка за 170 тысяч рублей, то есть за 5862 рублей за «квадрат». Находится она на пятом этаже дома 1979 года постройки.

Кроме того, издание обнаружило в продаже квартиру в селе Ершичи Смоленской области близ границы с Белоруссией. Это двушка за 160 тысяч рублей при общей площади 31 квадратный метр — то есть по 5161 рублю за «квадрат». Помимо этого, среди самых дешевых вариантов нашлась трешка под Пензой за 280 тысяч рублей и масса других предложений.

Напомним, до этого сообщалось, что стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке наиболее снизилась по итогам 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе. В этом регионе цены снизились на 7,7% относительно показателей 2023 года. В тройку лидеров по снижению входят также Карачаево-Черкесия (-5,7%) и Республика Коми (-3,9%).

Ранее стало известно, что в российском регионе молодым семьям оплатят 75% стоимости аренды жилья.