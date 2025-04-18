Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбербанке назвали жилье драйвером экономического роста в России

В Сбербанке спрогнозировали стабилизацию российского рынка жилья
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Жилье остается одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста в России. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на конференции банка «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности».

Мероприятие собрало девелоперов, застройщиков, финансовые институты, аналитиков и представителей органов власти для обсуждения состояния и перспектив рынка жилой недвижимости.

По словам Попова, Сбер продолжает лидировать в сфере финансирования жилья в России. Однако текущая ситуация на рынке характеризуется неоднородностью, уточнил он.

«С одной стороны, замедлился рост кредитования застройщиков, снижаются продажи квартир. С другой, сравнение производится с ажиотажными периодами прошедших лет, когда повышенный спрос был вызван ожиданиями высоких процентных ставок и ужесточения льготных ипотечных программ», — отметил он.

Попов подчеркнул, что высокие процентные ставки по бридж-кредитам мотивируют застройщиков более тщательно отбирать проекты, фокусируясь на тех, где сроки выхода на площадку минимальны. Решения, принятые в 2025 году в части бридж-кредитования на покупку земли, определят уровень ввода жилья через два года.

«Такого роста рынка жилой недвижимости, какой был раньше, сейчас нет. Но проектное финансирование выдается. Мы работаем, тщательно оценивая потенциал застройщиков. Рынок в итоге выровняется из-за снижения предложений, что приведет к более устойчивой экономике новых проектов», — сказал Попов.

По его словам, Сбер нацелен на помощь девелоперам, сокращая время оформительских процедур.

«К концу 2025 мы рассчитываем, что ускорим принятие решений по 50% выдач таких сложных кредитных продуктов, как проектное финансирование и бридж-кредитование», — уточнил Попов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами