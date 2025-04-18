Застройщики получили 1,4 триллиона рублей в Сбере с помощью искусственного интеллекта

Кредитами, одобренными с применением AI, уже воспользовались более 700 застройщиков жилой недвижимости — они получили на свои проекты финансирование в размере 1,4 трлн рублей. Об этом на конференции по жилой недвижимости «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам зампреда правления Сбера, благодаря применению AI компания выдает коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. Далее, если клиент согласен на условия, предложенные AI, и после предоставления клиентом документов, одобрение происходит за 3-5 дней.

«Сбер много инвестирует в развитие искусственного интеллекта, благодаря чему мы смогли продвинуться далеко вперед в этой области. Возможности AI позволяют нам создавать продукты и решения, которые экономят время наших клиентов и делают взаимодействие с банком удобнее. Сегодня AI умеет формировать предложения даже по таким сложным продуктам, как бридж-кредиты и проектное финансирование», — рассказал Анатолий Попов.

Он добавил, что компания продолжает развивать этот трек и скоро появится AI-сервис, который будет помогать предпринимателям с заполнением заявки на кредит.

Напомним, Сбер начал внедрять искусственный интеллект в процесс принятия кредитных решений по проектному финансированию для застройщиков в конце 2023 года.