Россияне назвали неочевидное условие для занятий спортом

Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что готовы заняться спортом, если в их жилом комплексе будут спортивные объекты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой компаний «Точно», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Для 36% важен тип спортивных объектов, будь то беговая дорожка, фитнес-зал или воркаут-зона. Лишь 15% респондентов сообщили, что такие удобства не повлияли бы на их повседневный образ жизни.

При этом более половины участников исследования (52%) отметили, что в их жилом комплексе вообще нет спортивной инфраструктуры. Лишь 11% респондентов сообщили о наличии поблизости фитнес-центра с тренажерным залом. Открытые спортплощадки для футбола и баскетбола есть у 10%, столько же опрошенных упомянули ледовые катки или роллердромы. Беговые и велодорожки рядом с домом отметили 7%, зоны для йоги и медитации — 6%, а воркаут-площадки — только 4%.

Четверть респондентов мечтают о ледовом катке или роллердроме, 21% — о фитнес-центре, 17% — о беговых и велосипедных дорожках, 15% — о воркаут-площадках. Также востребованы спортивные площадки для командных игр (13%) и зоны для йоги и медитации (9%).

При этом 78% россиян готовы увеличить бюджет на покупку жилья, если в ЖК предусмотрена развитая спортивная инфраструктура. Из них 37% согласны доплатить до 5%, 21% — до 10%, 9% — до 20% и 11% — даже до 30% от стоимости квартиры. И только 22% заявили, что не готовы переплачивать за наличие спортобъектов.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы переплачивать за квартиры с террасой или окнами в ванных.