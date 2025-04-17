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В Wildberries рассказали о защите интеллектуальной собственности на платформе

Wildberries заблокировала более миллиона спорных карточек товаров в 2024 году
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Unsplash

В 2024 году через сервис для защиты интеллектуальных прав «Цифровой арбитраж» маркетплейса Wildberries поступило более 340 тыс. обращений от правообладателей. В результате было рассмотрено свыше 1,7 млн карточек товаров, из которых более 1 млн были скрыты с витрины маркетплейса. Об этом на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) рассказал руководитель отдела правового сопровождения продавцов по вопросам интеллектуальной собственности Объединенной компании Wildberries & Russ Александр Назаров.

Руководитель отдела отметил, что в 270 тыс. случаев стороны урегулировали спор без участия юристов платформы, еще в 65 тыс. обращений в процесс подключалась команда Wildberries.

Александр Назаров подчеркнул, что благодаря внедрению автоматизации и обновлению интерфейса компании удалось существенно сократить срок ответа продавцам. Раньше на это уходило до 30 дней, теперь же карточка скрывается автоматически, если в течение 10 дней продавец не предоставил подтверждающих документов.

Назаров добавил, что сервис «Цифровой арбитраж» продолжает улучшаться. В текущем году уже введена блокировка повторной публикации карточек, а также фильтрация дублирующих жалоб, а в ближайшем будущем появится дополнительная защита тех артикулов, чье право продажи было уже подтверждено.

Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), организованая Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей, проходит в Москве 17 апреля.

«Газета.Ru» выступает одним из информационных партнеров мероприятия.

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