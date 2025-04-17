В США набирает популярность китайская шопинг-платформа Taobao, пишет газета The South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, в американском App Store приложение Taobao поднялось на пятое место среди бесплатных приложений.

«В четверг приложение поднялось на пятое место среди бесплатных приложений в американском App Store, тогда как в воскресенье занимало лишь 47-е место <...> За последние 30 дней приложение Taobao было загружено 2 миллиона раз по всему миру», — говорится в публикации.

Как пишут авторы материала, интерес американских пользователей к приложению Taobao вызван распространяющимися в Tiktok видео, в которых показаны дешевые аналоги брендовых продуктов.

До этого агентство AFP сообщало, что французский дом моды Hermes решил повысить цены на свои товары в США, чтобы компенсировать убытки из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом 10-процентных пошлин.

Ранее США пригрозили Китаю пошлинами до 245%.