В Сбере назвали естественными колебания уровня покрытия эскроу

Уровень покрытия эскроу-счетов Сбера на 1 апреля текущего года составил 73%. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

По его словам, несмотря на то, что в пиковые периоды прошлого года показатель достигал 89%, текущие значения находятся в пределах нормы.

«Поэтому здесь в принципе каких-то проблем мы не видим», — отметил Попов.

Он пояснил, что колебания уровня покрытия эскроу-счетов являются естественными и связаны с динамикой сдачи объектов застройщиками.

«Отчасти не такой высокий уровень покрытия в настоящий момент связан с тем, что есть высокий уровень раскрытия, что хорошо. Например, обычно к концу года застройщики сильно форсируют сдачу объектов и, соответственно, раскрытие эскроу активизируется», — сказал он.

Также Попов привел статистику по раскрытию счетов за последние годы. Так, в декабре 2022 года – январе 2023-го было раскрыто счетов эскроу на 420 млрд рублей по 388 проектам. За аналогичный период 2023–2024 годов объем составил 670 млрд рублей (417 проектов), а в декабре 2024-го – январе 2025-го — 760 млрд рублей по 513 проектам.

«В целом с момента начала работы девелоперов по этой модели в Сбере мы раскрыли со счетов эскроу более 6,4 трлн рублей. За прошлый и начало этого года порядка 400 тыс. семей получили квартиры, которые мы профинансировали. Это довольно приличный город по численности населения», — уточнил он.