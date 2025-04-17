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Экосистемы Сбербанка и МТС назвали лидерами по поддержке клиентов

Кол-центр МТС признан лучшим по обслуживанию экосистемных подписок
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Depositphotos

Кол-центры Сбера и МТС заняли лидирующие позиции по качеству обслуживания клиентов экосистемных подписок. Об этом свидетельствуют данные независимого аудита TelecomDaily.

В ходе исследования оценивалась работа контактных центров с подписками «МТС Premium», «СберПрайм», «Яндекс Плюс» и «Т-Банк: PRO». Критериями анализа стали оперативность, грамотность речи, культура речи и вовлеченность операторов.

По результатам аудита, «МТС Premium» показал наилучший общий уровень качества обслуживания — 99%. Отмечается, что лидерство обеспечили высокие показатели по всем параметрам, включая максимальный балл за вовлеченность операторов. «СберПрайм» занял второе место с результатом 98%, уступив только по критерию грамотности речи. В свою очередь, «Т-Банк: PRO» набрал 96%, а «Яндекс Плюс» замкнул рейтинг с показателем 84%.

В сфере развлечений Сбер, Яндекс и МТС развивают собственные онлайн-кинотеатры (Okko, Кинопоиск, Kion) и музыкальные стриминговые платформы (Звук, Яндекс Музыка, МТС Музыка).

В рамках исследования TelecomDaily также оценивал качество обслуживания в категориях мобильной связи и домашнего интернета. В категории мобильной связи МТС получил 91%, билайн — 89%, «Мегафон» — 86%, Т2 — 85%. В категории домашнего интернета и ТВ МТС возглавил рейтинг с результатом 88%, опередив «Мегафон» (86%), Т2 (85%) и билайн (83%).

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