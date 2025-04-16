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Сервис «Афиша Рестораны» назвал лучшую ресторанную концепцию года

В Москве наградили победителей премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»
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Пресс-служба премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

В Москве наградили победителей ХХ премии за лучшую новую ресторанную концепцию России «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Награду в специальной номинации получило заведение «Закрома» из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Афиши Рестораны».

Приз в специальной номинации владельцам ярославского ресторана вручила главный редактор «Афиши Рестораны», член медиажюри премии Маргарита Замураева.

Проект был отмечен сервисом за использование локальных продуктов Центрального региона России, глубокое погружение в русскую кухню и бережное сохранение местной гастрономической идентичности.

Также в рамках премии прошел дневной бизнес-форум, где авторы концепций-финалистов поделились своим видением трендов и бизнес-лайфхаками, а шефы показали свое мастерство на профессиональных мастер-классах.

«Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» — премия за самую оригинальную, новую и потенциально успешную ресторанную бизнес-концепцию.

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