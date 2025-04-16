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В СберИнвестициях отметили рост интереса к акциям у подростков

Подростки-инвесторы вложили 5 млн рублей в акции в СберИнвестициях
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Shutterstock

В первом квартале 2025 года подростки-инвесторы отдавали предпочтение акциям, в то время как взрослые выбирали облигации с фиксированным купоном. Об этом сообщили в СберИнвестициях, проанализировав поведение инвесторов разных возрастов.

Чистый приток в акции среди подростков составил 5 млн рублей. В десятку самых популярных эмитентов вошли компании, такие как Сбер, Лукойл, Яндекс и ВТБ. На втором месте по объему покупок у подростков оказались облигации с фиксированным купоном, куда вложили 1,1 млн рублей.

«Мы проанализировали, как в первом квартале отличалось поведение взрослых и юных инвесторов. Если у взрослых фаворитами стали корпоративные облигации с фиксированным купоном, подростки больше всего покупали акции. Думаю, это связано с тем, что ребятам интересно разобраться, как работает рынок, почувствовать себя совладельцами крупных компаний», — рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Также, по ее словам, в тройку самых популярных инструментов у подростков вошли фонды денежного рынка, которые взрослые инвесторы с начала года больше продавали, чем покупали

На сегодняшний день подростки открыли около 3000 брокерских счетов в Сбере, еще столько же заявок ожидают согласия родителей. Большинство юных инвесторов – 14-летние (33%), за ними следуют 17-летние (28%) и 15-летние (25%).

Отмечается, что активнее всего инвестируют подростки из Московской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областей и Санкт-Петербурга.

Также в компании отметили интерес подростков к образовательным материалам. Так, более 4500 человек изучили курсы в приложении «СберИнвестиции», где можно узнать о механизмах работы фондового рынка, рисках и роли брокеров.

Напомним, СберИнвестиции запустили возможность для подростков с 14 лет совершать сделки в октябре 2024 года. Самостоятельно совершать сделки можно только с согласия родителей.

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