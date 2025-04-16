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В ВТБ спрогнозировали «взрывной рост» популярности ИИ-устройств

ВТБ представил исследование о будущем ИИ-устройств
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TippaPatt/Shutterstock/FOTODOM

Активный рост популярности портативных устройств с расширенным функционалом искусственного интеллекта (ИИ) может наступить «в перспективе нескольких лет», говорится в исследовании «ИИинтеграция: будущее ИИ-устройств», подготовленном аналитиками ВТБ.

В исследовании отмечается, что банковские сервисы будут также активно интегрироваться в новые ИИ-устройства.

Как рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, ИИ-функционал уже активно интегрируется в ПК и смартфонах, носимых гаджетах, беспилотном транспорте и других устройствах.

«Но мощности ИИ-вычислений пока не позволяют реализовать широкий функционал таких устройств, включая глубокий анализ данных о пользователе, прогнозирование и т.п.», — добавил он.

По мнению аналитиков банка, сдерживающими факторами роста популярности ИИ-устройств остаются недостаточные вычислительные мощности. В ВТБ считают, что как только этот барьер будет преодолен, мир увидит новый виток развития технологий и промышленности. В исследование говорится, что в течение нескольких лет ИИ станет частью повседневных устройств.

Как уточнили в ВТБ, сегодня уровень развития нейросетей стимулирует появление новых форм «умных» гаджетов: от часов и фитнес-трекеров до человекоподобных роботов и автономного транспорта. Также одним из трендов становится перенос вычислений из облачных сервисов на сами устройства. Это связано с ограниченными объемами облачных мощностей. При этом влияние оказывает низкая информированность пользователей об ИИ-технологиях.

«Мы находимся на пороге эры «умных» устройств, которые сделают мир искусственного интеллекта близким к пользователям как никогда раньше. ВТБ активно изучает этот рынок и следит за последними тенденциями в мире технологий искусственного интеллекта. Направление искусственного интеллекта и анализа данных одно из основных в банке. Полученные в исследовании данные будут использованы нами в создании новых продуктов и сервисов», — добавил Кулик.

Исследование основано на анализе более 100 источников, включая отчеты консалтинговых компаний, заявления участников рынка и научные статьи. Также в исследовании приводятся данные всероссийского опроса, в котором приняли участие 1500 респондентов в возрасте 16-65 лет.

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