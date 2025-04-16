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МТС объединила ИT-бизнесы в единую вертикаль

МТС трансформировала свой экосистемный бизнес
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Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Компания МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали. В рамках трансформации корпоративной структуры группы ключевые активы в области информационных технологий: МТС Digital, МТС Cloud, Big Data МТС, MTS AI, Visionlabs — объединены в единую технологическую компанию МТС Web Services (MWS). Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Новую структуру возглавил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, курировавший процесс технологической трансформации компании из телком-оператора в цифровую экосистему.

Созданный бизнес-юнит будет предоставлять рынку широкий спектр ИТ-услуг, начиная с ИИ-сервисов и заканчивая инфраструктурой — облачными и платформенными решениями под разные задачи бизнеса.

На первом этапе в MWS планируют масштабировать продукты из стратегической линейки. Большинство из них будут доступны как в облаке, так и для развертывания на инфраструктуре заказчика.

Среди них — такие ИИ-сервисы, как большая языковая модель Cotype и ее облегченная версия Cotype Nano, ассистент разработчика Kodify 2, AI-сервис речевой аналитики WordPulse, платформы синтеза и распознавания речи Audiogram, детектор запрещенного контента, решения для биометрической верификации, дипфейк-детекции и сервис для распознавания медицинских снимков от Visionlabs.

Кроме того, будут представлены платформенные решения (MWS GPT — для управления LLM-моделями, MWS Octapi — для бесшовной интеграции сервисов, MWS SUNQ — для удаленного тестирования мобильных приложений и сайтов, MWS Tables — для создания приложений без кода на основе таблиц и другие), а также облачные продукты и сервисы (ИИ-облако, объединяющее инфраструктуру с GPU и инструменты для работы с ML и LLM моделями, импортозамещенное облако, собственная публичная облачная платформа).

Завершающий этап реструктуризации MWS состоится в конце мая, когда в структуру компании перейдут ЦОДы, уточнили в компании.

Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин пояснил, что бигтех строится вокруг трех ключевых трендов — искусственного интеллекта, облаков и платформ.

«В наших продуктах мы глубоко интегрировали экспертизу по каждому из этих направлений и, убедившись в эффективности решений внутри экосистемы, готовы кастомизировать их под внешних заказчиков. Уже в этом году по ряду новых платформ мы рассчитываем выйти на выручку до 1 млрд рублей», — заявил он.

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