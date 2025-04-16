В РФ разрабатывают законопроект о дифференцированной оплате капремонта

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько заявил, что Минстрой РФ разрабатывает законопроект о дифференцированной оплате капремонта. Его интервью опубликовало издание «Известия».

«Взнос также может зависеть от иных конструктивных особенностей, например от этажности дома, материала стен, климатических зон и прочего», — пояснил он.

Сейчас практика дифференцированной оплаты капитального ремонта уже применяется в Оренбургской, Калужской, Тверской, Мурманской, Псковской областях, республиках Бурятия и Хакасия.

Пока прорабатываем детали, обсуждаем с депутатами, сенаторами, консультируемся с регионами. Нужно взвешенно подойти к законопроекту», — пояснил он.

До этого в Думе предложили расселять аварийные дома за три месяца.

Ранее Путин призвал выработать четкие стандарты капремонта многоквартирных домов в России.