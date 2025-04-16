В России снизился платеж за коммуналку

«Русский Стандарт»: средний чек россиян за коммуналку снизился на 70 руб. за год

Средний чек россиян за жилищно-коммунальные услуги в январе — марте 2025 года составил 4172 тыс. рублей. Он снизился на 70 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В банке предположили, что на снижении среднего чека в первом квартале могла сказаться погода: минувшая зима была теплее прошлогодней.

«В сентябре — декабре 2024 года, предшествующим первому кварталу текущего года, средний чек за ЖКУ был ниже и составлял 4029 рублей. Рост показателя в январе — марте можно объяснить тем, что на первый квартал выпадает самое холодное время года, когда температура в домашних батареях традиционно выше, чем осенью. К тому же световой день короче, чем в другие сезоны, а значит, и потребление электричества больше», — отмечается в исследовании.

По данным банка, в 2024 году средний ежемесячный платеж россиян за жилищно-коммунальные услуги составлял более 4000 рублей, при этом наблюдалась следующая динамика по кварталам: в первом квартале он был 4242 рубля, во втором — 4288 рублей, в третьем — 4029 рублей, в четвертом — 4029 рублей.

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