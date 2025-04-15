«Русал» начал поставки порошков для 3D-печати по технологии DMD

В России начали производить порошки для 3D-печати по новой технологии

«Русал» выполнил первые поставки алюминиевых порошков для 3D-печати по технологии DMD, которая обеспечивает сниженный расход материала, дает возможность печатать крупные детали, а также ремонтировать бывшие в эксплуатации детали. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Производство порошков осуществляется ООО «Металком», объединяющим порошковый бизнес «Русала», на площадках в Волгограде и Шелехове Иркутской области.

Как рассказал гендиректор «Металком» Николай Мельников, порошки успешно прошли испытания при печати изделий клиентами. По его словам, технология DMD имеет ряд преимуществ перед стандартной для российской промышленности технологии LB PBD, в которой используется лазерное сплавление порошка на подложке.

«DMD обеспечивает сниженный расход порошков, позволяет печатать крупные детали, позволяет не только выпускать новые, но и ремонтировать бывшие в эксплуатации детали. Освоение новой технологии открывает перед российскими высокотехнологичными отраслями новые возможности и дает дополнительный импульс развитию аддитивного производства», — отметил он.

Отмечается, что технология LB PBD ограничивает размеры печатаемых деталей площадью платформы 3D-принтера, самые габаритные принтеры российских компаний по этой технологии имеют платформы с измерениями до 1000 см, у большинства 3D-принтеров ширина и длина платформы значительно меньше. Тогда как в технологии DMD диспенсер и лазер закреплены на роботизированной руке, способной перемещаться в трех измерениях, размеры печатаемой детали ограничены «дальностью» руки и могут достигать нескольких метров.

«Основные преимущества новой для России аддитивной технологии DMD актуальны, в первую очередь, для сложного машиностроения – двигателестроения, атомной энергетики, энергетического машиностроения и т.д. Производство методом 3D-печати крупных сложных деталей быстрее и дешевле, чем стандартной механической обработкой», — сказал главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин.

По его мнению ,освоение производства порошков для DMD особенно важно. Он уточнил, что Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) создал и развивает производство 3D-принтеров для этой технологии.

«Это яркий пример того, как разработки во вроде бы давно устоявшейся металлургической отрасли позволяют российской промышленности подниматься на новый уровень. Именно параллельное развитие связанных технологий устраняет их зависимость от импорта и способно обеспечить полноценный технологический суверенитет», — сказал он.