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В новой версии мобильного приложения Сбера появился раздел «Кредиты»

В мобильном приложении Сбера стало удобнее управлять кредитными обязательствами
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В обновленной версии СберБанк Онлайн для Android-смартфонов запущен новый раздел «Кредиты», сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что он расположен справа в основном меню и объединяет все инструменты для управления кредитными обязательствами.

Так, с помощью встроенного сервиса «Кредитный потенциал» клиенты могут узнать, какие кредитные продукты банк готов одобрить. Предполагается, что решение позволяет планировать покупки и бюджет, а также оформить новый кредит при необходимости.

«При расчете кредитного потенциала клиент видит размер дохода и действующие обязательства, которые банк учитывал. Если эти параметры поменяются, суммы лимитов тоже изменятся», — пояснили в банке.

В Сбере уточнили, что расчет актуален 30 дней, но в будущем этот срок увеличат. Также появятся рекомендации для управления кредитной линией.

Кроме того, в новом разделе представлены сервисы для отслеживания кредитной истории в реальном времени, получения отчетов, проверки заявки на ипотеку, увеличения лимита по кредитной карте, помощи близкому с оплатой кредита. При этом доступна подача заявки на реструктуризацию или кредитные каникулы.

Новый раздел уже доступен владельцам Android-смартфонов с версией приложения от 16.2 и выше. Пользователи iPhone смогут воспользоваться им позже.

В свою очередь, раздел «История операций», ранее расположенный в основном меню, теперь находится на главном экране. Как уточнили в банке, это изменение сделано для удобства контроля ежедневных поступлений и расходов.

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