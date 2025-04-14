Альфа-Банк и Ассоциация платежных агентов ускорят цифровую трансформацию ЖКХ

В Альфа-Банке назвали отрасль ЖКХ одной из приоритетных

Альфа-Банк и Ассоциация платежных агентов — операторов по приему платежей займутся внедрением инновационных решений в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение о сотрудничестве стороны заключили на XXI международной выставке «ЖКХ России». Оно направлено на повышение качества обслуживания граждан.

Как отметил руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов, для банка отрасль ЖКХ является одной из приоритетных. По его мнению, данное соглашение стало важным шагом к расширению доступа к современным, удобным и безопасным сервисам оплаты для миллионов граждан.

«Мы уверены, что совместными усилиями сможем значительно улучшить качество жизни россиян, сделав оплату жилищно-коммунальных услуг максимально простой и прозрачной», — добавил он.

Соглашение было подписано на фоне цифровой трансформации отрасли. Отмечается, что в рамках выставки Альфа-Банк провел сессию «Цифровая эра ЖКХ», где эксперты обсудили возможности технологий для упрощения взаимодействия управляющих компаний с клиентами и государственными органами.

Директор Ассоциации платежных агентов — операторов по приему платежей Наталия Поздеева подчеркнула, что платежные агенты важны для отрасли, так как обеспечивают взаимодействие плательщиков и поставщиков услуг.

«Сейчас в этом сегменте происходят существенные законодательные изменения, и в этом контексте наше соглашение с Альфа-Банком позволит быстрее внедрять инновационные решения, повышая качество сервиса для потребителей», — добавила она.

Партнерство направлено на создание современной системы приема платежей в сфере ЖКХ, включая наличные расчеты. Совместные решения будут способствовать повышению операционной эффективности операторов и обеспечению надежности для граждан.