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Сбер предоставил доступ к GigaChat 2.0 всем пользователям

Сбер улучшил уровень всех навыков модели GigaChat 2.0
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Доступ к новой версии искусственного интеллекта GigaChat 2.0 стал доступен каждому пользователю. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что решение получило расширенные возможности: она анализирует запросы глубже, работает с актуальными данными из интернета, обрабатывает большие объемы текста, распознает голосовые аудиофайлы и изображения.

В модельный ряд вошли две версии: GigaChat 2 Pro для повседневных задач и GigaChat 2 Max для сложных профессиональных решений. В Сбере уточнили, что Max подходит для анализа данных, создания контента и решения специализированных задач. В свою очередь, Pro ориентирован на быстрые ответы и редактирование текстов.

Новая версия может работать с актуальной информацией из интернета, выдавая лаконичные ответы с ссылками на источники. Кроме того, пользователи получили возможность загрузить до 200 страниц текста или несколько файлов одновременно для анализа.

Также модель научилась обрабатывать аудиофайлы длительностью до 60 минут и размером до 30 Мбайт, воспринимая звук напрямую без преобразования в текст. Отмечается, что это позволяет точнее выделять ключевую информацию и отвечать на вопросы по содержанию. При этом решение поддерживает голосовое общение на разных языках.

Вместе с тем, GigaChat 2.0 способен анализировать изображения, создавать краткие обзоры по материалам сайтов, сравнивать статьи и обрабатывать видео по ссылке. Функция генерации музыки также была улучшена. Теперь максимальная длина трека достигает трех минут, а качество звука значительно повышено.

Отмечается, что умные колонки Sber полностью переведены на большую языковую модель. Теперь они поддерживают живой диалог до 10 раз дольше, управляют прикладными навыками и адаптируются под предпочтения пользователя. Сейчас доступно 18 комбинаций настроек, включая стиль общения и голос ассистента.

Одной из первых площадок запуска новой версии модели стала цифровая платформа МАХ от VK, в которую встроены мессенджер, мини-аппы, конструкторы чат-ботов, система онлайн-записи и платежный сервисом.

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