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Министр торговли США рассказал подробности об освобождении от пошлин на электронику

Лютник: освобождение от пошлин на электронику носит временный характер
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Thor Balkhed

Принятое администрацией президента США решение об освобождении ряда электронных устройств от пошлин является временной отсрочкой, заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник. Об этом сообщает ABC News.

Он подчеркнул, что электронные товары будут попадать под «тарифы на полупроводники», которые должны вступить в силу через несколько месяцев.

По словам Лютника, США нужны полупроводники, чипы и другая электронная продукция, чтобы все они производились на территории Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа внесла смартфоны, ноутбуки, жесткие диски и другие устройства в список товаров, на которые не будут распространяться новые пошлины. Это решение может защитить потребителей от роста цен и обеспечить выгоду таким компаниям, как Apple и Samsung.

Отмечается, что опубликованные Таможенно-пограничной службой США исключения касаются как пошлины в размере 125% на товары из Китая, так и базового 10% тарифа.

Ранее предполагалось, что гаджеты Apple подорожают на 18% из-за таможенных пошлин Трампа.

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