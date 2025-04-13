Верховный суд счел незаконным списание средств из-за их ошибочного зачисления

Верховный суд РФ признал незаконным решение о списании у клиента банка средств из-за их ошибочного зачисления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на определение суда.

В судебных материалах говорится, что в 2022 году на счет Тамары Шкулевой были зачислили €783 тыс. в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций (выплата купонного дохода).

Затем в июне того же года ЮниКредит банк якобы без распоряжения клиента списал все зачисления, сославшись на ошибку. Шкулева, как пишет агентство, обратилась в банк с претензией, требуя возврат денег. Но женщине отказали. Суд тоже не удовлетворил иск Шкулевой.

«Судья сослался на положения Закона о рынке ценных бумаг и указал на то, истец является «опытным инвестором», то есть профессиональным участником рынка ценных бумаг, в связи с чем знала о рисках, связанных с осуществлением операций на этом рынке», — пишет агентство.

В итоге Верховный суд признал, что банк не имел право на одностороннее списание средств.

До этого юрист объяснил, как вернуть деньги после ошибочного перевода. После ошибочного перевода нужно как можно скорее позвонить в банк либо лично прийти в отделение и объяснить ситуацию. Если средства до получателя не дошли, то операцию можно отменить. В случае, если перевод уже состоялся, то можно связаться с получателем и попросить вернуть средства.

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