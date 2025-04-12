Белоруссия на полгода продлила лицензирование зерна

Правительство Белоруссии решило на год продлить лицензирование экспорта зерна. Решение опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

«Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом <...> осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь», — сообщается в решении.

Таким образом, экспортируемое в другие страны, не входящие в состав ЕАЭС, зерно будет также проходить процедуру лицензирования при помещении под таможенную процедуру.

Под лицензирование будет попадать экспортируемая пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, тритикале, семена рапса и прочие злаки.

На фоне этого министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что новое польское правительство сохранит запрет на ввоз зерна с Украины.

Ранее Словакия расширила эмбарго на поставки с Украины.