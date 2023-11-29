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Словакия расширила эмбарго на поставки из Украины

Словакия расширила запрет на импорт продукции с Украины с 4 до 14 позиций

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Правительство Словакии приняло решение о расширении эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на документ принятый правительством страны.

Теперь под запрет попадут 14 категорий товаров вместо четырех. Как следует из документа кабмина от 30 ноября, ранее действовал запрет только на закупки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Теперь в список включены мед, соевые бобы, ячмень, мука, отруби и другие позиции.

В пояснительной записке отмечается, что решение принято в целях защиты интересов Словакии и предотвращения серьезных сбоев в экономике страны.

15 сентября Евросоюз отменил ранее действующее эмбарго на экспорт зерна из Украины в Европу, но с решением оказались несогласно приграничные страны. По мнению властей Польши, Словакии, Румынии и Венгрии поставки сельхозпродукции из Украины ведут к разорению местных фермеров, поэтому каждая из стран приняла своих ограничения на поставку украинского зерна. В свою очередь правительство Украины в середине сентября подало иски в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию из-за введенного ими эмбарго на сельхозпродукцию.

Ранее были подсчитаны заработки Норвегии на украинском конфликте.

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