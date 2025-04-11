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Альфа-Банк получил награду за возврат похищенных средств

НСПК отметила эффективность антифрод-системы Альфа-Банка
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Альфа-Банк

Альфа-Банк стал лауреатом премии «Лучшие в антифроде» в номинации «Эффективный возврат похищенных средств», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что Национальная система платежных карт (НСПК) высоко оценила результативность работы антифрод-системы банка, основанной на технологиях искусственного интеллекта.

«Безопасность клиентов — это не просто наш приоритет, а цель работы как таковой. Мы инвестируем в передовые технологии и в лучших людей, чтобы предотвращать мошенничество на самых ранних этапах», — отметил руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-Банка Евгений Винокуров.

По его словам, эта награда стала признанием того, что банк движется в правильном направлении, защищая средства клиентов с максимальной эффективностью.

«То, что Альфа-Банк стал лидером в данном направлении, говорит о смелости нашего подхода, так и должны поступать лидеры рынка», — добавил Винокуров.

В Альфе уточнили, что антифрод-система банка анализирует транзакции в режиме реального времени, выявляет признаки мошеннических действий и блокирует счета злоумышленников до вывода средств.

По мнению экспертов, уникальность награды заключается в том, что возврат средств осуществляется со счета мошенника. Они считают, что полученное признание подтверждает высокий уровень технологической защищенности операций клиентов банка.

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