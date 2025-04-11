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Информирование клиентов банков об изменении ставок назвали человекоцентричным

Доцент Бадалов: предупреждение об изменении ставок сохраняет лояльность клиентов
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Unsplash

Заблаговременное информирование банков о снижении или повышении ставок по депозитам и кредитам позволяет сохранять лояльность клиентов, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

«Это позволяет банкам сохранять лояльность клиентов, которые предупреждены заранее, и у них остается время для принятия какого-то решения», — сказал он.

Ранее российские банки, среди которых «Россельхозбанк», «Т-Банк», «Совкомбанк», ВТБ и Сбер снизили ставки по депозитам. В феврале 2025 года Сбер стал первым российским банком, которые заранее предупредил клиентов о снижении ставок по вкладам. При этом финансовая организация была не первой, снизившей ставки по депозитам. Несколько крупнейших банков, не предупреждая своих клиентов, начали снижение ставок по депозитам еще в конце прошлого года, в январе к ним присоединились еще несколько банков из топ-20.

Эксперты рынка отмечают, что тенденция по снижению ставок по депозитам среди крупных банков стала закономерной. Также эксперты отметили, что открытый диалог Сбера с аудиторией дает банку немало преимуществ.

«Таким образом банки повышают доверие своих клиентов. Также финансовая организация может предложить клиенту специальные условия на ограниченный срок, что также делает коммуникацию персонализированной, а сегодня в потоке информации для любого человека персональное предложение выделяет компанию для человека», — заявила завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

По мнению доцента кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаила Перельмана, сегодня внешние коммуникации и репутация компании играет очень важную роль в бизнес-процессах.

«Решение банков, в частности Сбера, изменить свою информационную политику и начать рассказывать клиентам заранее о любых изменениях ставок по кредитам и депозитам, говорит о его зрелой и более взвешенной информационной политике, которая позволяет вести честный диалог с конечным потребителем», — сказал он.

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