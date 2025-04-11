Названа цена колец из метеоритов

Средняя цена колец из метеорита составляет 39 тыс. рублей, что значительно выше цены на кольца из золота — 10 тыс. рублей и серебра — около 1 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Яндекса», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Среди украшений с метеоритами чаще всего пользователи ищут кольца — на них пришлось более половины запросов, в которых упоминались конкретные виды изделий. На втором месте по популярности — кулоны и подвески (около четверти запросов), на третьем — браслеты. Реже в запросах встречаются серьги, колье, бусы, запонки и зажимы для галстуков.

Медианная цена метеоритного кулона составляет 7,3 тыс. рублей. Серьги стоят в среднем 23,5 тыс. рублей, а дороже всего оцениваются кольца — 39 тыс. рублей. Это почти в четыре раза больше, чем кольцо из золота (10 тыс. рублей), и в 40 раз больше, чем из серебра (около 1 тыс. рублей). Для сравнения: титановые кольца стоят в среднем 2,8 тыс. рублей, вольфрамовые — 4 тыс. рублей, а самые доступные — латунные — 730 рублей.

Дороже метеоритных колец оказались только платиновые. Их медианная цена — 173 тыс. рублей, что в 4,5 раза выше, чем у украшений с метеоритом.

Интерес к украшениям с камнями из космоса вырос в 2013 году — после падения метеорита в Челябинске. За тот год по сравнению с 2012 годом таких запросов стало в пять раз больше. В последующие годы интерес снижался, но с 2018 года начал расти вновь. С 2021-го он держится на стабильном уровне и уступает только пику 2013 года.

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