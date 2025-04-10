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Американский миллиардер призвал Трампа заключить торговое соглашение с КНР

Далио призвал Трампа заключить взаимовыгодное торговое соглашение с КНР
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Kevin Mohatt/Reuters

Американский миллиардер, основатель крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в своем аккаунте в соцсети X призвал президента США Дональда Трампа заключить взаимовыгодное торговое соглашение с Китаем.

«Решение президента Трампа отказаться от худшего сценария и договориться о том, как справиться с дисбалансами, — гораздо лучший путь», — поделился Далио.

Он уточнил, что сейчас наступил момент для всех заинтересованных сторон пересмотреть свои действия. Далио выразил надежду, что Трамп пойдет на заключение взаимовыгодной сделки с Китаем. Это, в свою очередь, поможет укрепить юань за счет продажи Пекином своих долларовых активов, а также смягчить фискальную и монетарную политику КНР для стимулирования спроса.

До этого руководитель направления аналитики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев говорил, что США и Китай вряд ли смогут заключить взаимовыгодную сделку после введения торговых пошлин со стороны Вашингтона.

Новость дополняется.

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