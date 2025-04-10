В России объяснили, как торговые пошлины Трампа скажутся на экономике США

Американские транснациональные компании неплохо зарабатывают на производстве товаров в Азии и продаже их у себя дома. Многие из них держат прибыль в офшорах, а налоги платят в тех странах, где держат заводы. В конечном итоге США не получают ничего. Это главная причина, по которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел торговые пошлины. Такой вывод сделал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

После введения тарифов сначала американцам будет больно, но потом экономика США перестроится, считает он.

«Да, сначала цены на телефоны, произведенные в Китае, но с американским шильдиком, подрастут. Но это краткосрочный эффект — на два-три месяца. А потом американский бизнес перестроится», — сказал Малофеев.

Предприниматели, по его словам, быстро поймут, что с такими пошлинами производить товары за границей нет смысла, поэтому в США появится много рабочих и возрастет спрос на рабочую силу.

2 апреля лидер США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Ранее жители США начали закупаться продуктами первой необходимости.