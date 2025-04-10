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Во Владивостоке открылся хаб для выхода на международные рынки

Сбер открыл во Владивостоке центр компетенций по ВЭД для юрлиц
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Unsplash

Сбер открыл во Владивостоке первый центр компетенций ВЭД «Восток» для юридических лиц, сообщает пресс-служба банка.

Центр ВЭД «Восток» будет оперативно поддерживать экспортеров и импортеров. Также специалисты центра помогут зарегистрировать бизнес в Китае, найти покупателей и поставщиков, а также подобрать оптимальную логистику и решить другие вопросы.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, все больше клиентов Сбера выходят на международные рынки.

«За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%. В фокусе — Китай и Индия, растут объемы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан», — сказал он.

Ведяхин выразил уверенность, что новый центр ВЭД станет надежным помощником для предпринимателей.

«Уверен, новый формат обслуживания будет отличным помощником для любого предпринимателя, который взаимодействует с контрагентами из-за рубежа», — сказал он.

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