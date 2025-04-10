На «Госуслугах» появились новые сервисы

Российский Центробанк расширил на портале «Госуслуги» перечень сервисов, доступных финансовым организациям и их акционерам или участникам, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение регулятора.

Как сообщается, пользователи смогут через портал направить регулятору уведомление с помощью подтвержденной учетной записи. Уведомления могут касаться покупки или получения в доверительное управление более 1% акций или долей банка.

Также финорганизации могут уведомить Центробанк о приобретении права распоряжения, владения или доверительного управления акциями или долями профессионального участника рынка ценных бумаг.

Во второй половине марта в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что в России число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет превысило 2,7 млн человек, что составляет 6% от общего количества бизнесменов в стране. Это рекордный показатель с 2019 года. Наибольшее количество молодых предпринимателей зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Лидерами по доле ИП до 25 лет стали Чечня (15,12%), Ингушетия (14,17%) и Дагестан (11,65%). Среди ИП младше 18 лет самые высокие показатели отмечены в Чечне (0,76%), Марий Эл (0,67%) и Оренбургской области (0,59%).

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