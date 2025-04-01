Стало известно число установивших самозапрет на кредиты россиян

Самозапрет на кредиты за первый месяц с момента предоставления россиянам такой возможности установили в общей сложности 7,94 млн граждан, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Как сообщили в бюро, подавляющее большинство граждан — 7,2 млн или 91,5% всех заявок — предпочли формат полного запрета на оформление займа. Запрет на выдачи займов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тысяч граждан (4%). Полный запрет выдач кредитов в МФО выбрали 125 тысяч россиян (1,6%), в МФО и онлайн в банках — 114 тысяч (1,5%), только в банках — 54 тысячи (0,7%), только в МФО — 37 тысяч (0,5%), уточнили аналитики.

Больше всего возможностью установки самозапрета на выдачи кредитов интересовались жители Московской области, которые подали в общей сложности 621,9 тысячи заявок. Жители Санкт-Петербурга подали 475,4 тысячи заявок, в Башкирии — 271,6 тысячи.

Во второй половине марта финансовый маркетплейс «Выберу.ру» представил результаты исследования, согласно которым россияне поддержали механизм, разрешающий подать заявку на ипотеку с помощью биометрии, но считают, что на такую опцию должен действовать самозапрет.

Ранее россиянам объяснили, как будет действовать самозапрет на кредиты.