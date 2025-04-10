Аналитик предрек снижение инфляции в России по итогам 2025 года

Годовая инфляция в России составит 6-7% по итогам 2025 года против 9,52% за 2024 год, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Импортные пошлины президента США Дональда Трампа не затронули торговлю с Россией напрямую. Однако они негативно влияют на российскую экономику через снижение цен на сырье, повышают риски сокращения российского экспорта, риски ослабления рубля и повышения инфляции. Пока мы сохраняем наш прогноз по рублю и инфляции. Мы ожидаем, что пик годовой инфляции будет пройден в апреле на уровне около 10,2% и затем инфляция будет медленно замедляться до 6,3% к концу года», — отметил Васильев.

По его мнению, основными факторами замедления инфляции в ближайшие месяцы станут слабое кредитование на фоне высокой ключевой ставки, все еще крепкий рубль (рубль с начала года укрепился к доллару на 15%) и нормализация бюджетных расходов (бюджетная политика с марта перестанет быть стимулирующей после высоких госрасходов в декабре — феврале).

Аналитик сказал, что российские импортеры могли закладывать в свои бизнес-планы на этот год курс доллара около 100 рублей (как он был в начале года). Поэтому ослабление рубля к доллару обратно в район 100 рублей может значимо не сказаться на ускорении инфляции, предположил эксперт.

По его словам, если рубль возобновит ослабление и возникнут признаки ускорения инфляции, ЦБ будет дольше удерживать текущую высокую ключевую ставку в 21%.

Ранее экономист назвал причину замедления инфляции в России.