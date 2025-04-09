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Сбер Банк Беларусь перешел на облачную версию платформы SaluteRPA

Сбер Банк Беларусь автоматизировал процессы с помощью SaluteRPA
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Unsplash

Сбер Банк Беларусь перешел на облачную версию платформы для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов, облачная версия SaluteRPA полностью отвечает стандартам информационной безопасности по обеспечению защиты данных клиентов.

По словам исполнительного директора Сбер Банк Беларусь Дмитрия Подольского, платформа является эффективным инструментом, способным в короткие сроки перевести алгоритмы с иностранной RPA-платформы.

«Сейчас наша задача в том, чтобы предоставлять пользователям качественный уровень сервиса, применяя надежные и производительные технологические продукты», — сказал он.

С помощью платформы специалисты смогут работать с нейросетевой моделью GigaChat через интерфейс GigaChat API. Роботы, созданные на ней, суммируют текст, анализируют большие объемы данных и выполняют сложные аналитические операции.

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